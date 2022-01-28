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Недвижимость28 января 2022 14:25

Стоимость жилья в новостройках Нижегородской области выросла на 9,3% за месяц

Средняя цена за «квадрат» к январю составила почти 94,5 тысячи рублей
Валерия МУРОМЦЕВА
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Стоимость жилья в новостройках Нижегородской области за декабрь 2021 года вырос на 9,3%. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на Единый реестр застройщиков.

Таким образом, к январю 2022 года средняя стоимость квадратного метра во вновь построенных домах составила 94 492 рубля.

В последние год-полтора цены на жилье в России взлетели больше чем в два раза – как утверждают эксперты, это связано с действием льготной ипотеки и значительным удорожанием строительных материалов. Нижегородская область не стала исключением: жители региона в полной мере на себе ощутили, насколько «кусачими» стали цены на жилье. Так, в 2021 году в Нижнем Новгороде по сравнению в 2020 годом цены на жилье на вторичном рынке выросли на 64%.