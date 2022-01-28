Разрешение на строительство канатного подъемника выдано в Нижнем Новгороде

Канатный подъемник планируют построить в Нижнем Новгороде. Соответствующее разрешение 28 декабря 2021 года было выдано компании «Нижегородстройзаказчик». Информация об этом содержится в реестре регионального Минстроя.

Речь идет о создании подвесной пассажирской канатной дороги, которая будет относиться к комплексу тренировочных трамплинов. Объект возведут на набережной Гребного канала, на участке между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем.

Ранее сообщалось, что стоимость канатного подъемника до Сенной оценивается в 210 млн рублей.