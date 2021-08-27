Канатный подъемник построят за 210 млн рублей в Нижнем Новгороде

Канатный подъемник за 210 млн рублей между площадью Сенной и набережной Гребного канала запустят к 1 октября 2021 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на Минстрой Нижегородской области.

Так, строительство нового канатного подъёмника обойдется в 210 млн рублей – деньги выделят из регионального бюджета.

В верхней части города он начнется от территории трамплина и колеса обозрения, а нижняя станция расположится в районе парка Победы. По плану запустят воздушную дорогу уже к 1 октября 2021 года.

Генподрядчиком на объекте стала компания «Инвест-Групп», а оборудование поставит ООО «Скадо Строй Монтаж». В строительстве канатной дороги задействованы 32 человека, а также спецтехника. Планируется оборудовать 37 двухместных подвесных кабинок, которые будут ходить на высоте 2–3 метра от склона.

- Стоимость билета определит компания-оператор, которая будет эксплуатировать подъемник, — рассказали в областном министерстве строительства.

Напомним, что транспортная развязка у деревни Ольгино в Нижнем Новгороде откроют в сентябре 2021 года.

По словам губернатора Нижегородской области, на сегодняшний день работы на автомагистрали наконец вышли на финальную стадию. Готовность развязки оценивают как «очень высокую».