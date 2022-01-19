«За 45 лет работы не взял ни копейки»: Профессору из Нижнего Новгорода, который жертвовал взятки собачьему приюту, вынесли приговор

Профессор силами студентов помогал приюту три года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде суд поставил точку в нашумевшей истории преподавателя транспортного вуза, который ставил студентам зачеты автоматом взамен на пожертвования для собачьего приюта.

Профессор, доктор наук Евгений Кулагин, несмотря на свой почтенный возраст, преподавал в нижегородском филиале Самарского государственного университета путей сообщения. Бывшие студенты называют его «удивительным Человеком с большой буквы» и отзываются о нем как о хорошем преподавателе.

- Очень грамотный, толковый преподаватель, профессионал своего дела. Не лишен чувства юмора, при этом справедливый. Очень интересно ведет лекции и грамотно излагает материал, - гласят отзывы о нем в интернете.

Однако в прошлом году вуз потрясла шокирующая новость: на Евгения Кулагина завели уголовное дело за взятки. 86-летнему доктору наук вменялось ни много ни мало 47 эпизодов.

- Днем 15 апреля 2021 года преподаватель транспортного вуза получил от студентов-заочников 47 тысяч рублей за проставление зачета в зачетные книжки и ведомость по преподаваемой дисциплине без фактической проверки их знаний, - сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.

Как выяснилось, все деньги Евгений Павлович собирался пожертвовать приюту для животных, которому помогал таким образом уже три года. Только обычно учащиеся, желающие получить халявный «автомат», напрямую перечисляли деньги приюту, но в тот раз студенты-заочники четвертого курса уговорили преподавателя взять сумму наличкой в конверте. Предварительно ребята обратились в полицию, чтобы поймать его на взятке, и им это удалось. Профессора взяли с поличным и завели на него уголовное дело – благотворителю грозило до восьми лет тюрьмы.

Расследование необычного уголовного дела длилось несколько месяцев, и вот наконец профессору огласили приговор. Несмотря на то, что ему грозило суровое наказание, «нижегородский Юрий Деточкин» отделался крупным штрафом.

-18 января 2022 года суд признал виновным профессора, доктора наук, в совершении сорока семи преступлений и назначил наказание в виде штрафа в размере девяносто тысяч рублей, - сообщили в Ленинском районном суде Нижнего Новгорода.

После суда преподаватель признался, что за долгие годы работы в вузе никогда не брал взятки.

- Я не взял ни копейки, за 45 лет работы не взял ни одной коробки конфет, ни бутылки коньяка, которые мне предлагали студенты. Ни одного рубля не положил в карман, - приводит слова преподавателя РЕН ТВ.

В приюте, которому на протяжении трех лет делали пожертвования студенты Кулагина, содержится около 70 брошенных собак. Деньги шли на их содержание, корм и лечение.

- Деньги приходили достаточно серьезными суммами. Правда, не от него, а конкретно от каких-то разных людей. Потом он звонил и спрашивал, приходили ли деньги. Говорил, что это от него, - рассказывает руководитель приюта для животных Александр Головкин.

В ближайшее время Евгений Кулагин едва ли сможет оказывать помощь приюту, ведь ему нужно заплатить 90 тысяч штрафа, которые он будет выплачивать со своей пенсии.