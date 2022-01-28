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Здоровье28 января 2022 7:26

48 случаев штамма «омикрон» выявлено в Нижегородской области

Еще три дня назад их было 25
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
48 случаев штамма «омикрон» выявлено в Нижегородской области.

48 случаев штамма «омикрон» выявлено в Нижегородской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области растет число заболевших коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон». Если три дня назад их было 25, то на 28 января количество таких случаев составило 48. Четверо из заболевших – дети, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Все новые заражения произошли на территории Нижегородской области. А первые выявленные случаи «омикрона» были зафиксированы у прибывших из Нигерии, Доминиканы, Израиля и ОАЭ, еще один человек путешествовал за пределами Нижегородской области по другим регионам России.

- По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование, установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы, заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.