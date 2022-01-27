Следователи начали проверку из-за пожара в Большемурашкинском районе, где погибли два человека

Нижегородские следователи начали доследственную проверку по факту серьезного пожара в деревне Гужово Большемурашкинского района, где погибла 93-летняя пенсионерка и её 62-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в дневное время 26 января – вспыхнул частный дом на площади 136 квадратных метров. После того как пожар потушили, в здании были найдены два тела без каких-либо видимых телесных повреждений криминального характера. Однако следователи уже назначили судебно-медицинские экспертизы.

- Предварительно, очаг возгорания мог находиться в подвальном помещении дома. Дом не газифицирован, - пояснили в ведомстве. – Точную причину возгорания выяснит пожарно-техническая экспертиза.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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