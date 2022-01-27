В 19 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

За минувшие сутки в 19 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 246 961 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 95 978 зараженных, а остальные 150 983 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (23 253 человека) и на Бору (11 548 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (535 человек) и Спасском районе (577 человек).

Ранее стало известно, что около 4300 коек развернуто в больницах Нижегородской области для лечения пациентов с COVID-19.

- Пятая волна COVID-19 в Нижегородской области особенно остро ударила по амбулаторно-поликлиническому звену, - подчеркнул министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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