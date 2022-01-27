Около 4300 коек для больных COVID-19 развернуто в Нижегородской области

Около 4300 коек развернуто в больницах Нижегородской области для лечения пациентов с COVID-19, в том числе 200 из них развернули за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы продолжаем адаптацию системы здравоохранения к новой волне коронавируса. Пятая волна ковида привела к серьезному росту заболеваемости. Вместе с тем мы видим, что большая часть случаев болезни протекает в форме, не требующей госпитализации, - объяснил глава региона Глеб Никитин.

Свыше 30% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ сейчас свободно, есть места и среди тех коек, которые обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ.

Сообщается, что ситуация с заболеваемостью в условиях новой волны коронавируса будет зависеть от соблюдений противоэпидемиологических мер, темпов вакцинации и амбулаторной медицинской помощи.

Тем временем уже скоро в 17 взрослых и детских поликлиниках Нижнего Новгорода появится дополнительный медперсонал и транспорт. Так, в зависимости от нагрузки медучреждение может получить до 20 помощников.

- Пятая волна COVID-19 в Нижегородской области особенно остро ударила по амбулаторно-поликлиническому звену, - добавил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!