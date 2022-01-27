Ещё у 1 445 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 27 января 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 1 445 новых случаев заражения COVID-19, из этого числа 363 человека было госпитализировано. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 246 961 человека. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 133 человека. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 225 175 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 10 441 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще двадцать нижегородцев.

Тем временем прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже 1 800 551 человек.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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