Водитель-новичок сбил второклассницу в Нижнем Новгороде 25 января

Восьмилетняя девочка попала под колеса автомобиля «Тойота» в Нижнем Новгороде 25 января. Утром в 07:45 у дома №40 на проспекте Ильича школьницу сбила иномарка. К счастью, второклассница отделалась незначительными травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на неё наехала легковушка.
- Наезд совершил водитель 1995 года рождения, - отметили в ведомстве. – Стаж вождения менее года.
Школьница находилась без сопровождения взрослых и была госпитализирована в больницу. Врачи диагностировали у неё ушиб головы и левого бедра. Из медучреждения потом была отпущена.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде 11-летняя девочка угодила под колеса автомобиля прямо на глазах у матери.
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