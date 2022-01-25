Машина сбила 11-летнюю девочку на глазах у матери в Советском районе

В Нижнем Новгороде 11-летняя девочка угодила под колеса автомобиля прямо во дворе жилого дома. Инцидент произошел на улице Козицкого в Советском районе днем 24 января, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- За рулем «Лады Калины» сидела 50-летняя женщина. При движении по дворовой территории она совершила наезд на пешехода. Стаж ее вождения составляет 22 года, - рассказали в Госавтоинспекции.

Школьница находилась в сопровождении мамы. «Скорую» на место происшествия вызывать не стали, но позднее девочка почувствовала боль в руке, и её отвезли в больницу, где врачи диагностировали ушиб пальца правой кисти.

По данным ГИБДД, 24 января в Нижегородской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек.