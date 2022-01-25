Следователи начали проверку из-за пожара в поселке Ветлужском, где погиб пенсионер

Нижегородские следователи начали доследственную проверку по факту серьезного пожара в поселке Ветлужский Краснобаковского района, где погиб 62-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, серьезный пожар в этом доме вспыхнул днем 23 января. На место происшествия сразу же выехали пожарные, но спасти мужчину не смогли.

- Сообщение о возгорании в личном жилом доме на улице Крупской поступило в 16:35. В 17.16 была объявлена ликвидация пожара, огнем повреждена внутренняя отделка дома, личное имущество на площади 36 квадратных метров, - рассказали в региональном МЧС.

При осмотре тела погибшего следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Установлено, что очаг возгорания находился рядом с печью, - рассказали следователи. - Как основную версию произошедшего сейчас рассматривается нарушение эксплуатации печного оборудования. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.