Повар школьной столовой в Дзержинске руками накладывал еду детям

Скриншот с видео в группе "Подслушано Дзержинск"

Нижегородцы пожаловались на то, как накладывают еду детям в столовой одной из школ Дзержинска. Запись соответствующего содержания размещена в сообществе «Подслушано Дзержинск» в соцсетях.

- Как накладывают еду в 18 школе. Это вообще, как потом есть? – возмущается автор.

К записи прикреплен короткий видеоролик, в котором видно, как работник столовой выкладывает макароны в тарелку рукой. На руке у работника перчатка, но пользователям в комментариях этого недостаточно.

- Интересно раздача всем такая, и учителям и директору? – задается вопросом Мария Е.

- Половники закончились? Потом родители возмущаются, что дети отказываются кушать в школе, -добавила к вышесказанному Любовь Ц.

Представители городской администрации отреагировали на этот пост. В комментариях они ответили, что по факту произошедшего проводится проверка.

- По информации «Комбината школьного питания», данный сотрудник работает в столовой с ноября 2021 года, а на раздаче - с января 2022 года. По результатам проверки факт нарушения подтвердился, к повару и заведующей производством применены такие меры дисциплинарного взыскания, как выговор и штраф. Повар снят с работы, - рассказали в мэрии.

Также там добавили, что школьная столовая в полной мере обеспечена тарелками, ложками, половниками и прочим инвентарем. Кроме того, учитель и директор вовремя заметили происходящее. Дети получили обеды из других кастрюль. Раздача проходила с соблюдением санитарных норм.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в региональный Роспотребнадзор поступило 19 жалоб на питание в школьных столовых.