19 жалоб на школьное питание получил Роспотребнадзор Нижегородской области в 2021 году

19 жалоб на школьное питание получили специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщила глава регионального управления ведомства Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 30 сентября.

По ее словам, обращения носят единичный характер. 14 жалоб поступило из Общероссийского народного фронта – два из них подтвердились. Непосредственно от граждан поступило пять обращений, из которых подтвердилось лишь одно.

- Среди выявленных нарушений, в первую очередь, это тепловой режим блюд и заниженная калорийность. Либо это недовложение ингредиентов в ходе приготовления пищи либо нарушена технология приготовления, - пояснила Наталия Кучеренко.

Главный санитарный врач региона напомнила, что любой родитель как представитель потребителя имеет право прийти в столовую и посмотреть все, что там происходит: как дети моют руки, какое меню, горячими ли подают блюда.

- Более 145 тысяч учащихся младших классов нижегородских школ получают бесплатное питание, и наша задача, чтобы оно было вкусное, полноценное и во благо здоровья, - заключила Кучеренко.