Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 января 2022 8:24

Тело 50-летнего мужчины нашли на месте пожара в Большеболдинском районе 23 января

Огонь уничтожил частный дом на площади 30 квадратных метров
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в селе Большие Поляны, расположенном в Большеболдинском районе. Трагедия произошла утром 23 января – в огне погиб 50-летний мужчина. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 08:25. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия по адресу: улица Сорокина, дом №10. Там горел дом на площади 30 квадратных метров.

- В 09:05 пожар был ликвидирован, - рассказали специалисты.

В настоящее время причина пожара выясняется.

ГУ МЧС России по региону напоминает, что сообщать о происшествиях можно по телефону дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны (101) и по телефону доверия (8 831) 439-99-99 (работает круглосуточно).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!