Тело 50-летнего мужчины нашли на месте пожара в Большеболдинском районе 23 января

Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в селе Большие Поляны, расположенном в Большеболдинском районе. Трагедия произошла утром 23 января – в огне погиб 50-летний мужчина. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 08:25. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия по адресу: улица Сорокина, дом №10. Там горел дом на площади 30 квадратных метров.

- В 09:05 пожар был ликвидирован, - рассказали специалисты.

В настоящее время причина пожара выясняется.

ГУ МЧС России по региону напоминает, что сообщать о происшествиях можно по телефону дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны (101) и по телефону доверия (8 831) 439-99-99 (работает круглосуточно).

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