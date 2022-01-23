Два человека погибли при пожаре в Шарангском районе из-за неосторожного курения

Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Страшный пожар произошел днем 22 января в деревне Пестова Шарангского района – здесь вспыхнул жилой дом, а в огне погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13:12. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место вызова по адресу: улица Полевая, дом №1.
В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Прибывшие огнеборцы тушили возгорание на площади 120 квадратных метров, а когда в 17:30 пожар был ликвидирован, на пепелище нашли трупы двух хозяев: 35-летнего мужчины и 65-летней женщины.
- Предположительная причина - неосторожность при курении, - подчеркнули в ведомстве.
В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС России принимали участие 11 специалистов и 4 единицы техники.
Сгорел частный дом.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее при пожаре в частном доме в Чкаловском районе погиб 55-летний мужчина.
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