Два человека погибли при пожаре в Шарангском районе из-за неосторожного курения

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар произошел днем 22 января в деревне Пестова Шарангского района – здесь вспыхнул жилой дом, а в огне погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 13:12. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место вызова по адресу: улица Полевая, дом №1.

В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прибывшие огнеборцы тушили возгорание на площади 120 квадратных метров, а когда в 17:30 пожар был ликвидирован, на пепелище нашли трупы двух хозяев: 35-летнего мужчины и 65-летней женщины.

- Предположительная причина - неосторожность при курении, - подчеркнули в ведомстве.

В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС России принимали участие 11 специалистов и 4 единицы техники.

Сгорел частный дом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее при пожаре в частном доме в Чкаловском районе погиб 55-летний мужчина.

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