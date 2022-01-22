55-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Чкаловском районе 21 января

Днем 21 января в Чкаловском районе произошёл пожар – в деревне Котельницы загорелся частный дом и в огне погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Вызов по адресу улица Старые Котельницы поступил в 14:00. На место происшествия незамедлительно выехали 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
- В результате пожара обгорели стены внутри дома на площади 20 квадратных метров, - добавили в ведомстве.
В настоящее время выясняется точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее в Дзержинске горели склады на площади 80 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
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