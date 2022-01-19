Склады на площади 80 квадратных метров горели в Дзержинске 19 января

Пожар тушили 7 единиц техники и 31 человек личного состава МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел в складских помещениях в Дзержинске 19 января. Огнём была охвачена территория в 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло на складе на улице Красноармейская, 19Б. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 по московскому времени. На вызов незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, в тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 31 человек личного состава.

- В 12:50 пожар локализован, в 12:53 ликвидировано открытое горение, - уточнили в ведомстве.

Склад горел на улице Красноармейская. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дополнительно сообщается, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет, ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, детей среди них не было.

Напомним, что складские помещения в Дзержинске горят в последнее время слишком часто. Так, в октябре огнем было уничтожено помещение площадью 900 квадратных метров.

В связи с возникающими пожарами спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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