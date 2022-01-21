Почти на тысячу выросло число многодетных семей в Нижнем Новгороде

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании 20 января 2022 года ознакомились с результатами реализации национального проекта «Демография» в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Как сообщил депутатам заместитель министра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов, в прошлом году в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» на выплаты более 15 тыс. нижегородских семей было направлено 1,5 млрд рублей. При этом объем средств, предусмотренных на текущий год увеличен на 100 млн рублей.

Большая часть получателей пособий прошлого года (более 10 тыс. человек) – нижегородцы, ставшие родителями впервые. Размер выплат для них в этом году увеличен до 11 538 рублей.

Региональным маткапиталом в 100 тыс. рублей, который можно потратить на приобретение жилья, земельного участка, автомобиля, строительство и ремонт квартиры, погашение ипотеки, образование, отдых и оздоровление детей, а также формирование накопительной части пенсии, распорядились 832 семьи.

Как отметил Денис Тараканов, в результате демографической политики, направленной на создание благоприятных условий для рождения детей, в регионе ежегодно увеличивается количество многодетных семей: за 10 лет их стало больше в 2,3 раза. По состоянию на 1 декабря 2021 года, в Нижнем Новгороде проживает 9419 семей, воспитывающих трех и более детей, рост зафиксирован почти на тысячу.

По традиции в прошлом году министерство чествовало многодетные семьи: четверо матерей награждены почетными дипломами и знаками «Родительская слава», 8 родителей - медалью «За любовь и верность». Семьи Аверьяновых и Ганиных получили награды за победу в областном конкурсе «Нижегородская семья».

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике приняли представленную министерством социальной политики Нижегородской области информацию к сведению.