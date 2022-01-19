Глыба льда с крыши чуть не упала на женщину с ребёнком в Нижнем Новгороде

Глыба льда упала с крыши жилого дома на улице Родионова в Нижнем Новгороде, только чудом не задев женщину с ребёнком. В настоящее время по этому инциденту проводится проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Наледь сошла с крыши многоквартирного дома и стремительно летела с высоты прямо в сторону маленького ребёнка, который гулял во дворе в сопровождении матери. Трагедии удалось избежать, кусок льда не задел людей, но упал в непосредственной близости от них.

- В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

Теперь надзорный орган проверит, в каком состоянии содержатся жилые дома и придомовые территории в зимний период. Меры прокурорского реагирования примут, если на то будут найдены основания.

Напомним, ранее мы сообщали, что 56-летний нижегородец погиб под метровой глыбой льда, которая сошла на улице Федосеенко в Сормовском районе.

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