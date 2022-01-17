Дело об избиении ребенка в поселке Юганец взял на контроль Давид Мелик-Гусейнов

Ситуацию с избиением маленького ребенка в поселке Юганец Нижегородской области взял на личный контроль глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Ситуация находится на личном контроле у заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, - рассказали в правительстве. - На место направлены специалисты управления социальной защиты Володарского района. Ребёнка осматривают медики, решается вопрос о месте его дальнейшего пребывания, при необходимости госпитализации.

Напомним, сегодня социальные сети облетели кадры видео, на которых многодетная мать избивает своего семилетнего ребенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас проверку по факту ЧП начали и в Следственном комитете, и в полиции.

- Сейчас в отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по статьям "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Сейчас проверка продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.