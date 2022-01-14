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Общество14 января 2022 16:32

Роскомнадзор требует заблокировать 14 видеороликов нижегородской блогерши Мари Говори

Девушка пытается оспорить это решение
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Роскомнадзор намерен заблокировать 14 видеороликов нижегородской блогерши Марии Чистяковой, известной как Мари Говори. Об этой ситуации девушка рассказала на своей странице в Twitter.

- Мари записывает сатирические музыкальные ролики на злобу дня на YouTube. В сентябре повалились жалобы разом от трёх лейблов, поставив тем самым канал под угрозу блокировки, - поделилась юрист блогера Анастасия Буракова. - Тогда Google занял нашу позицию: пародия попадает под концепцию добросовестного использования, видео разблокировали, канал сохранили.

В настоящее время Роскомнадзор просит удалить видео под предлогом нарушения авторского права. Блокировку видео без решения суда девушка пытается оспорить и уже направила в Google письмо со своей позицией.

Напомним, в мае 2021 года мы рассказывали, что православные активисты требуют наказать нижегородскую блогершу Мари Говори за фото в трусах с Богородицей.

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