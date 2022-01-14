Ключи от своих квартир в январе начнут получать дольщики ЖК «Пражский квартал» в Нижнем Новгороде

Владельцы квартир ЖК «Пражский квартал» в Нижнем Новгороде начнут получать ключи уже в январе. Дом ввели в эксплуатацию под Новый год - 29 декабря 2021 года. Об этом сообщает министерство строительства Нижегородской области.

- Этот год мы начинаем с вручения ключей дольщикам жилого комплекса «Пражский квартал», и эта работа будет продолжена, - поделился глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что строительство жилого комплекса «Пражский квартал» на улице Фрунзе началось в 2011 году. На момент заморозки строительных работ дом находился в высокой степени готовности, все квартиры в нем проданы, обманутыми оказались 67 дольщиков.

Известно, что строительство ЖК «Пражский квартал», находящегося по адресу улица Большая Печерская и Максима Горького (№12-13), а также ЖК «Город Будущего» на улице Ванеева (№10) должно было завершиться во второй половине 2020 года.

К несчастью, компания «Жилстройресурс», которой принадлежат оба объекта, обанкротилась в июле этого года, что и стало причиной недостроя. Тогда ЖК «Пражский квартал» включили в реестр проблемных объектов.

Комплекс достроили через механизм замены застройщика, который приобрел права на имущество банкрота и его обязательств перед дольщиками. Подрядчиком, завершившим строительство, стала организация ООО «СЗ ННДК Мещера». Теперь, исходя из суммы средств, потраченных на достройку проблемного дома, ему будет предоставлен компенсационный земельный участок.

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