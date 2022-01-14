23 млн рублей уйдет на реконструкцию павильонов к трем станциям Нижегородского метро

Павильоны метро. Фото: МП "Нижегородское метро".

Порядка 23 млн рублей потратят на строительство павильонов к трем станциям метро в Нижнем Новгороде. Как указано на сайте госзакупок, ООО «Статусстрой» возведет павильоны №1 и №4 на станции «Заречной» работы будут стоить 2,9 млн рублей и 2,7 млн рублей, соответственно. Также эта компания займется сходами в метро «Двигатель революции». Павильон №1 будет выполнен за 2,3 млн рублей, а павильоны №3, №5 и №7 будут стоить более 2,4 млн рублей каждый.

Еще одна компания «Скайтехнолоджисервис» выиграла торги за право провести реконструкцию павильона №1 на станции «Парк Культуры». Стоимость контракта составляет 3,1 млн рублей. Эта же компания возведет козырьки на сходах №2 и №6 станции метро «Заречная».

Отметим, что обе компании, победившие на аукционах, были единственными участниками, а на торги по реконструкции павильона метро «Ленинская» и вовсе не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 4,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что опубликованы эскизы новых павильонов метро в Нижнем Новгороде.