Опубликованы эскизы новых павильонов над входами в метро в Нижнем Новгороде

Так будут выглядеть новые павильоны. Фото: МП «Нижегородское метро».

Стало известно, как будут выглядеть новые павильоны над спусками к станциям метро в Нижнем Новгороде. Эскизы навесов распространило МП «Нижегородское метро».

Всего планируется построить 11 надсходовых павильонов. Как уточнили на предприятии, сейчас готовится пакет документов для предстоящих торгов по выбору подрядчиков на возведение этих павильонов. Аукционы будут объявлены уже в ноябре.

Работы по возведению конструкций павильонов начнутся в 2022 году.

Напомним, замене подлежат павильоны над станциями «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Эскизы уже согласованы с департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города.