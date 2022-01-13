Свыше 30 школ эвакуированы в Нижнем Новгороде после сообщений о «минировании»

За утро 13 января в Нижнем Новгороде было эвакуировано уже свыше 30 школ. И все из-за сообщений о минировании. О произошедшем сообщают родители эвакуированных школьников.

В частности, в списке уже значится несколько десятков школ. Среди них № 3, 1, 24, 46, 14, 82, 12, 87, 19, 37, 93 и многие другие.

- Сейчас приехали пожарная и скорая, - рассказывают очевидцы происшествия в гимназии № 1. - Мы на холоде уже больше часа стоим. Детей потихоньку домой стали отпускать.

Известно, что в некоторых из тех школ, где уже прошли эвакуации, занятия пришлось отменить. Остальные учебные заведения работают в штатном режиме. Правоохранительные органы по-прежнему никак не комментируют ситуацию. Между тем, стало известно, что такая же волна эвакуаций прокатилась сегодня и по другим городам – Самаре, Красноярску и Екатеринбургу.