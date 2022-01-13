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Происшествия13 января 2022 7:20

Волна эвакуаций прокатилась по школам Нижнего Новгорода

Сейчас на улицы вывели учеников сразу нескольких школ
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Очередная волна «минирований» прокатилась по школам Нижнего Новгорода. Очевидцы сообщают об эвакуации учеников сразу нескольких школ. В частности, в списке уже значатся № 24, 46, 1, 14, 85.

- Сейчас приехали пожарная и скорая, - рассказывают очевидцы происшествия в гимназии № 1. - Мы на холоде уже больше часа стоим. Детей потихоньку домой стали отпускать.

По неподтвержденным пока данным, поводом для эвакуации стали очередные сообщения о минировании. Официальные правоохранительные органы ситуацию пока никак не комментируют.

Напомним, это уже не первая волна эвакуаций, прокатившаяся по Нижнему Новгороду. В частности, 2 сентября 2021 года в городе уже проводилась массовая эвакуация школ. Тогда поводом стали сообщения, поступившие на электронную почту.