Строительство трассы М-12 началось в Нижегородской области

Строительство трассы М-12 началось в Нижегородской и Владимирской областях, а также в республике Чувашия. Работы на 4 и 6 этапах трассы М-12 начались еще 1 и 2 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

- В настоящее время на нулевом этапе в Московской области, 5 этапе в Нижегородской области и 8 этапе в Татарстане активно идет мобилизация рабочей силы, - рассказали в компании. – Активно ведется строительство во Владимирской области, Республике Татарстан и Чувашия. Сейчас там идет сооружение земляного полотна и возведение искусственных сооружений. Всего на скоростной дороге М-12 их будет более 300.

Как рассказали в компании, в период новогодних праздников на стройке было задействовано около 5,7 тысяч человек и свыше двух тысяч единиц техники. С началом рабочих дней число работников выросло до 12,5 тысяч человек.

Напомним, ранее мы писали, что мост между Нижегородской областью и Чувашией планируется возвести в ходе строительства трассы М-12. Длина моста через Суру составит 926 метров, а ширина – 25 метров. По нему можно будет проезжать по двум полосам в каждую сторону.