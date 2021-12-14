При строительстве трассы М-12 между Нижегородской областью и Чувашией построят мост

Мост между Нижегородской областью и Чувашией планируется возвести в ходе строительства трассы М-12. Длина моста через Суру составит 926 метров, а ширина – 25 метров. По нему можно будет проезжать по двум полосам в каждую сторону. Об этом сообщает ГК «Автодор».

- Благодаря мосту нижегородцы и жители Чувашии смогут сэкономить время на поездку, - рассказали в компании. – Также это сделает удобной доставку грузов с одного берега Суры на другой.

Кроме того, в ходе этого строительства рядом с мостом через Суру построят развязку на пересечении с региональной дорогой, ведущей в Шумерлю. Она будет расположена в 20 километрах от моста. В Нижегородской области проектировщики предлагают возвести развязку недалеко от Сергача – на пересечении с автодорогой Работки-Порецкое. Всего в работах сейчас задействовано 350 человек и 80 единиц техники.