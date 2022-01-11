Строительство Сталин-центра на Бору начнется весной 2022 года. ФОТО: НРО КПРФ.

Строительство Сталин-центра на Бору планируется начать уже весной 2022 года. В этом году планируется обустроить фундамент, а полностью реализовать проект активисты надеются за полтора-два года.

- В настоящее время уже завершены геодезические исследования на месте будущей стройки, - пояснил в интервью GIPERNN первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ Владислав Егоров. - Учитывая резкое подорожание материалов, скорость строительства во многом будет зависеть от финансовой составляющей.

Тем не менее, инициаторы проекта надеются, что первые результаты строительства на площадке будут заметны уже в этом году.

Напомним, первый камень в строительство крупнейшего в России Сталин-центра был заложен на Бору в Нижегородской области 8 мая 2021 года. В новом музее расположатся экспозиции, посвященные разным периодам жизни Иосифа Сталина.

Сейчас музеи Сталина открыты в Москве, Волгограде, Иркутске, Вологде, Махачкале, Владикавказе. Ещё один небольшой музей вождя Советского народа был открыт в 2011 году в Уфе при поддержке башкирского отделения КПРФ.