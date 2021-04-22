Крупнейший в России Сталин-центр будет построен на Бору в Нижегородской области

В музее расположатся экспозиции, посвященные разным периодам жизни Иосифа Сталина. Фото: НРО КПРФ

Первый камень в строительство крупнейшего в России Сталин-центра заложат на Бору в Нижегородской области 8 мая. В новом музее расположатся экспозиции, посвященные разным периодам жизни Иосифа Сталина. Об этом сообщает нижегородское региональное отделение «КПРФ».

В ходе церемонии также заложат капсулу времени, вскрыть которую можно будет только 9 мая 2045 года, в день столетия победы в Великой Отечественной Войне.

Во время церемонии будет заложена и капсула времени потомкам. Фото: НРО КПРФ

Сейчас музеи Сталина открыты в Москве, Волгограде, Иркутске, Вологде, Махачкале, Владикавказе. Ещё один небольшой музей вождя Советского народа был открыт в 2011 году в Уфе при поддержке башкирского отделения КПРФ.

Известно, что появление Сталин-центра в Нижегородской области не только поможет в патриотическом воспитании молодежи, но и станет импульсом для открытия подобных музеев во всех регионах страны.

- Сталин – человек необычайно одаренный, он был и большевиком, и революционером, участником военно-революционного комитета в Петрограде, одним из организаторов Великой Октябрьской социалистической революции, участвовал в создании Союза Советских Социалистических Республик, - подчеркнул первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров. - Все перечисленные достижение могли быть результатом многих столетий, и доставили бы славу лидерам страны, их достигнувших, но они были совершены одним человеком в очень короткие сроки.

Появление Сталин-центра на Бору станет толчком для открытия подобных музеев по всей России. Фото: НРО КПРФ

Напомним, что 24 июня 2020 года на Бору состоялась торжественная церемония открытия первого в Нижегородской области памятника Иосифу Сталину. Мемориал, выполненный из бетона и окрашенный в бронзовый цвет, установили на частном участке и, тем не менее, на мероприятие пришли сотни людей.

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