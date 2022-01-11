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Общество11 января 2022 5:28

Нижегородцев предупредили о затруднениях в работе скорой помощи из-за снегопада

Водителям напомнили о необходимости пропускать спецмашины
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородцев предупредили о затруднениях в работе скорой помощи из-за снегопада.

Нижегородцев предупредили о затруднениях в работе скорой помощи из-за снегопада.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Нижегородский минздрав предупредил жителей региона о затруднениях в работе скорой помощи из-за мощного снегопада, который не прекращается в области уже вторые сутки.

- Убедительно просим пропускать машины скорой медицинской помощи на дорогах и не загораживать проезды во дворах и на узких улицах автомобилями, - обратился к автомобилистам министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Мощный снегопад накрыл Нижегородский регион в ночь на 10 января и продолжается до сих пор. Дорожная техника работает в авральном режиме, но это не спасает город от десятибалльных пробок и транспортного коллапса.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад сохранится в течение дня 11 января.