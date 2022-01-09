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Общество9 января 2022 9:18

«Макдоналдс» на улице Рокоссовского открылся, несмотря на протесты местных жителей

Жители улицы были против строительства здесь ресторана
Валерия МУРОМЦЕВА
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«Макдоналдс» на улице Рокоссовского открылся, несмотря на протесты местных жителей.

«Макдоналдс» на улице Рокоссовского открылся, несмотря на протесты местных жителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» открылся на улице Маршала Рокоссовского, несмотря на протесты местных жителей. Как сообщают очевидцы в соцсети, заведение начало принимать посетителей еще перед Новым годом. Согласно информации на сайте ресторана, он действительно открылся и работает ежедневно до полуночи.

Строительство «Макдоналдса» на улице Рокоссовского началось в 2020 году. Тогда жители Кузнечихи выступили против, поскольку проект предполагал достаточно масштабную вырубку зелёных насаждений. Местные жители выступили против: они устраивали протесты, собирали подписи и даже подавали в суд на администрацию Нижнего Новгорода и региональный минстрой. Однако суд признал стройку законной, а застройщик впоследствии обратился со встречным иском к протестующим. ООО «Фудсервис» просит взыскать с граждан 42 тысячи рублей судебных издержек.

Как сообщалось ранее, застройщик получил разрешение на строительство от министерства строительства Нижегородской области, а также разрешение на снос зеленых насаждений в сентябре 2019 года. На земельном участке, отведенном под строительство, планировалось вырубить 121 экземпляр зеленых насаждений (в основном кустарники), из них 70 кустов пересажены в другое место.