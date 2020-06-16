2020-06-16T11:56:48+03:00
Общество

Вырубка деревьев под McDonald’s в Советском районе вызвала недовольство жителей

Застройщик получил разрешение на снос зеленых насаждений
Елена ЛАЗАРЕВА
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В микрорайоне Кузнечиха на улице Маршала Рокоссовского начались работы по строительству McDonald’s. Для расчистки площадки под заведение общепита вырублено несколько деревьев и кустарников, что очень огорчило местных жителей. 13 июня они даже собрались на акцию протеста.

На запрос "Комсомольской правды в Нижнем Новгороде" пресс-служба городской администрации со ссылкой на источник в администрации Советского района сообщила: разрешение на использование этого земельного участка под строительство пункта общественного питания было выдано в декабре 2012 года городской комиссией по инвестиционной политике и земельным отношениям. По данному вопросу были проведены публичные слушания, последние из которых состоялись в апреле 2019 года в школе № 49 Советского района. Слушания были признаны состоявшимися.

В сентябре 2019 года застройщик получил разрешение на строительство от министерства строительства Нижегородской области, а также разрешение на снос зеленых насаждений. Кроме того, застройщик предоставил платежное поручение (на сумму 357679,45 руб.) за вырубку зеленых насаждений и компенсационное озеленение.

Экспертное заключение о сносе зеленых насаждений было размещено на сайте Законодательного собрания Нижегородской области в январе 2019 года.

На земельном участке, отведенном под строительство, планировалось вырубить 121 экземпляр зеленых насаждений (в основном кустарники), из них 70 кустов пересажены в другое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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