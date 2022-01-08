Два человека спасли из горящей шестиэтажки в Богородске 8 января

Около полудня 8 января в Богородске на улице Карла Маркса произошло ЧП – там в одном из шестиэтажных домов начался пожар. Как оказалось, горела крыша здания на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

На место происшествия к многоквартирному дому были направлены пожарно-спасательные подразделения, туда они привлекались по рангу пожара №1 «БИС». Вызов поступил в 11:50.

- В ходе операции было эвакуировано 5 человек, - рассказали в ведомстве. - Также спасено два человека, детей среди них нет.

Известно, что в 12:41 пожар были ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливается точная причина произошедшего.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, что в Балахне возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин на пожаре. ЧП произошло вечером 7 января на улице Кулибина.

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