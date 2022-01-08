Уголовное дело возбудили по факту гибели двух мужчин на пожаре в Балахне

Трагедия произошла вечером 7 января.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Балахне возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» в связи с пожаром на улице Кулибина. Трагедия произошла 7 января в частном доме, в огне погибло двое мужчин.
- По версии следствия, в вечернее время в комнате, где находились 67-летний хозяин дома и его знакомый, произошло возгорание. В результате пожара они оба погибли, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.
Устанавливается личность второго погибшего.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Для установления причины трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническая экспертиза. И всё же стоит сказать, что сейчас следователи рассматривают две версии произошедшего: первая – это то, что в жилом доме была неисправна электропроводка, а вторая – хозяин и его гость неосторожно обращались с огнем при курении.
Сейчас следователи рассматривают две версии произошедшего.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Также устанавливается личность второго погибшего, - уточняют следователи СК.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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