Двое мужчин сгорели в частном доме в Балахне

Страшный пожар произошел вечером 7 января в Балахне – там загорелся частный дом на улице Кулибина. В результате происшествия погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 19:38 7 января, - сообщили в ведомстве. – Уже в 20:30 пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 48 квадратных метров. После осмотра на месте пожара были обнаружены двое погибших. Оба мужчины. Сейчас их личность устанавливается. Обстоятельства и причины пожара тоже предстоит выяснить.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина погиб при пожаре в центре Нижнего Новгорода 23 декабря. Тогда в многоквартирном доме загорелась квартира на первом этаже. Из здания было эвакуировано четыре человека. Один мужчина при пожаре погиб. Женщина получила серьезные травмы. Она была госпитализирована в больницу № 33.