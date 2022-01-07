Число погибших в ДТП в Лысковском районе увеличилось до четырех

Число погибших в ДТП на трассе М-7 в Лысковском районе увеличилось до четырех. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Пассажир одного из автомобилей скончался в больнице, - сообщили в ведомстве.

Напомним, страшная авария на трассе М-7 в Лысковском районе произошла днем 5 января.

- Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с минивэном «Фольксваген». В результате ДТП мужчина, управлявший автомобилем «Рено», и две его пассажирки погибли, - рассказали тогда в пресс-службе ведомства.

Среди пострадавших оказались двое маленьких детей – двух и четырех лет. Все они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.