Волки, гулявшие в поселке Сява, ушли в Кировскую область

Выявлен факт захода волков в поселок Сява. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Охотничьи угодья в районе поселка Сява в Шахунском районе Нижегородской области постоянно патрулируют. Об этом «КП -Нижний Новгород» сообщили в региональном Минлесхозе.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что видели волка на территории поселка и опубликовали фото его следов. В Министерстве уточнили – о подобных случаях им известно.

-Проводится патрулирование угодий, выявлен факт захода волков в поселок Сява, фактов нападения на домашних животных не выявлено. Установлено, что в настоящее время эта стая ушла в Кировскую область. Работа по регулированию численности будет продолжена, - добавили в Минлесхозе.

Также там подчеркнули, что по приказу министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира проводится регулирование численности волков в охотничьих угодьях. В период 15 сентября по 28 февраля в рамках спортивной и любительской охоты проводится добыча волков. Кроме того, их численность контролируют круглый год.

- За последние несколько десятилетий случаев нападения волков на человека в Нижегородской области не отмечено. Волки на человека нападают очень редко, в крайне исключительных случаях. В населенные пункты они заходят для нападения на домашних животных, в первую очередь - на собак, - заключили в Министерстве.

Напомним, что жители Шахунского района уже не первый год видят диких животных в своих населенных пунктов. Волки загрызают домашних питомцев, и держат в страхе людей.