Синоптики прогнозируют мощный снегопад в Нижнем Новгороде в ночь на 6 января

Выпадет до 2,8 миллиметров осадков. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

До 2,8 миллиметров осадков может выпасть в Нижнем Новгороде предстоящей ночью. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

-С 6 по 7 января ожидается потепление: температура воздуха, ночью -2,-6°, днем +1,-6°. Ночью с 7 на 8 января ожидается похолодание. Температура воздуха ночью -11,-15°С. На дорогах снежный накат и гололедица, - добавили в Управлении.

В связи с изменением погодных условий коммунальные службы города вновь перейдут в усиленный режим работы. Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, перед снегопадом коммунальные службы обработают основные дороги противогололедными материалами, а во время снегопада дороги будут прометать.

- Будут выведены дополнительные бригады дорожных рабочих, задействовано максимальное количество снегоуборочной техники. Горожане в праздничные дни не должны испытывать неудобств при передвижении по городу. Особое внимание главам районов, руководителям домоуправляющих компаний стоит обратить на общественные пространства, второстепенные дороги, придомовые территории, - сказал он.

Напомним, с 8 декабря в связи с погодными условиями в городе введен режим повышенной готовности.

К слову, за работой снегоуборочной техники можно наблюдать в онлайн-режиме на интернет-платформе «Лобачевский».