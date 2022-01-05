Двоих человек спасли из горящей девятиэтажки в Нижнем Новгороде с применением кислородных масок

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Квартира девятиэтажного дома загорелась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода днем, 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О возгорании в многоэтажке на улице Политбойцов, 18б стало известно в 13:09. На момент прибытия пожарных в одной из квартир горели личные вещи хозяев жилого помещения.

-С помощью масок для спасаемых спасены 2 человека, детей среди них нет. Еще 26 человек, в том числе два ребенка были эвакуированы по лестничным маршам, - добавили в пресс-службе.

В результате возгорания никто не пострадал, погибших нет. Пожар ликвидировали в 13:50, его площадь составила 15 квадратных метров. Причина пожара пока не установлена.

Ранее сообщалось, что на пожаре в деревне Ройка Гагинского района погиб 55-летний мужчина. Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.