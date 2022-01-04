Пожар унес жизнь 55-летнего мужчины в деревне Ройка Гагинского района 4 января

Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в деревне Ройка Гагинского района рано утром 4 января. В огне погиб 55-летний мужчина. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 05:59. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия, где горел дом на площади 48 квадратных метров.

- Угроза распространения пожара на соседние здания отсутствовала. В 06:15 пожар был локализован, а в 08:02 полностью ликвидирован, - рассказали специалисты. - На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1966 года рождения.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 10 сотрудников МЧС и 4 единиц техники. Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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