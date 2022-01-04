Уникальная полнокупольная программа пройдет в Нижегородском планетарии 8,9 и 13 января

Нижегородцев и гостей города приглашают посмотреть уникальную полнокупольную программу «Песни. Звезды. Новый год» в Нижегородском планетарии. Шоу состоятся 8 января в 17:00, 9 января в 18:30 и 13 января в 19:00.Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что прямо под куполом развернется визуальное шоу с земными пейзажами и космическими видами, которое будет сопровождаться песнями камерного хора «Нижний Новгород». Шоу пройдет в большом звёздном зале. Хор будет исполнять песни из советских кинофильмов.

Количество мест на мероприятие ограничено, вход осуществляется без QR-кодов.

Напомним, ранее состоялся запуск планетария в нижегородском парке «Швейцария». В программе планетария заявлены часовые полнокупольные фильмы о космосе и джазовые концерты по четвергам, пятницам и субботам.

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