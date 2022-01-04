Огромные очереди вновь образовались на нижегородскую канатную дорогу

На новогодних праздника к кассам канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор, выстроились огромные очереди. С такой проблемой накануне пришлось столкнуться местным жителям, которые просто хотели добраться с работы домой.

- Я конечно за туризм, но не настолько! На улице -23, а шесть кабинок проехали без остановки (билет туда-обратно), а на конечке народу толпа, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

В комментариях по этому поводу уже разгорелись обсуждения, одни советуют обращаться в городскую администрацию, а другие недоумевают, почему у туристов есть преимущества в отличие от местных.

- Надо туристов на Борской стороне высаживать и в общую очередь пусть встают чтобы в Нижний вернуться, - предложила нижегородка Дарья Павлюченкова.

Напомним, ранее горожан также беспокоили проблемы с общественным транспортом. Так, накануне автобус А-71 уезжал от площади Свободы полностью забитый пассажирами, а от их количества даже не могли закрыться двери.

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