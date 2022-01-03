Нижегородцы жалуются на работу общественного транспорта в новогодние каникулы. Об сообщили недовольные жители города в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

- Кто там обещал чаще транспорт в праздники?, - гласит подпись под постом в группе.

Нижегородцы поделились видео в социальных сетях. На нем видно, что автобус полностью забит, а двери даже не могут закрыться от количества народа. На улице также стоит много людей, которые хотят попасть в общественный транспорт.

- А-71 автобус от площади Свободы битком весь вечер! Люди не могут не уехать! Следующий ждать 40 минут, - уточняет автор публикации.

В комментариях некоторые подписчики предположили, что такая ситуация происходит по вечерам из-за того, что все нижегородцы едут в центр для того, чтобы погулять по установленным новым новогодним локациям.

Напомним, что общественный транспорт за последние годы стал одной из самых наболевших проблем в Нижнем Новгороде. Она тянется еще с 2017 года, когда в городе впервые отменили 30 маршрутов. Тогда постановление администрации Нижнего Новгорода вызвало шквал негодования среди нижегородцев.