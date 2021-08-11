13 автобусных маршрутов отменят в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Общественный транспорт за последние годы стал одной из самых наболевших проблем в Нижнем Новгороде. Она тянется еще с 2017 года, когда в городе впервые отменили 30 маршрутов. Тогда постановление администрации Нижнего Новгорода вызвало шквал негодования среди нижегородцев. Споры, суды и заключения антимонопольных служб тогда продолжались в течение девяти месяцев. Окончательную точку в них поставил Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав постановление администрации об отмене десятков маршруты. Взамен их появились 20 других маршрутов. Правда, нижегородцам это особой радости не принесло.

- Раньше мы напрямую через весь проспект Гагарина проезжали, а теперь никуда не доедешь – везде одни пересадки, - жаловались нижегородцы.

С тех пор дела с общественным транспортом в Нижнем Новгороде не заладились. Этот вопрос регулярно становился главной темой встреч с нижегородцами бывшего мэра города Владимира Панова. Однако вопросы у горожан все равно остались. Планировалось, что окончательно проблема с общественным транспортом будет решена при запуске новой транспортной схемы, сроки разработки которой неоднократно переносились.

- Окончательный вариант цифровой маршрутной сети будет разработан в конце июля 2021 года, - рассказывали «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог в январе. - В этот документ войдут все предложения по изменению маршрутной сети, в том числе и по необходимому количеству подвижного состава.

Впрочем, транспортная схема пока так и не была представлена. Зато на днях стало известно о новых транспортных изменениях – в скором времени планируется отменить еще 13 автобусных маршрутов, в том числе маршрут до «Окского берега».

- К моменту отмены данные маршруты уже физически не функционировали, - рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Они перестали работать либо в связи с введением дублирующих маршрутов, либо потому, что перевозчики сами отказались на них работать. Обеспечение общественным транспортом ЖК «Окский берег» будет предусмотрено в новой транспортной схеме агломерации. К тому же в ЖК «Окский берег» по-прежнему ходят автобусы А-1 и Т-371. Также жители могут избежать автомобильных пробок, воспользовавшись электричкой.

В скором времени также планируется и запуск новых маршрутов. В частности, муниципальный маршрут с порядковым номером А-50 будет курсировать от станции метро «Парк Культуры» до аэропорта «Стригино» Протяженность маршрута составит 9,4 километра и 10,1 километр в обратном направлении. Еще один муниципальный маршрут с номером Т-99 и протяженностью 6,4 километра будет курсировать между улицей Ореховской и Новостригинским кладбищем.

КОНКРЕТНО

Какие маршруты отменят в Нижнем Новгороде?

- Т-4 «Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал «Щербинки»;

- Т-14 «Автовокзал «Щербинки» – Улица Деловая»;

- Т-39 «АО «Лазурь» – Микрорайон Седьмое небо»;

- Т-50 «Улица Долгополова – Микрорайон Кузнечиха-2»;

- Т-79 «Станция «Петряевка» — Автовокзал «Щербинки»;

- Т-113 «Улица Пермякова – Микрорайон Бурнаковский»;

- А-4 «Деревня Афонино – Улица Долгополова»;

- А-23 «Улица Дубравная – Поселок Большое Козино»;

- А-38 «Микрорайон Кузнечиха-2 – Улица Долгополова»;

- А-60Э «Улица Космическая – Автостанция Сенная»;

- №5 «Микрорайон Комсомольский – Микрорайон Мещерское озеро»;

- №26 «Площадь Минина и Пожарского – Микрорайон Кузнечиха-2»;

- № 28 «Поселок Гнилицы – 52 квартал Автозавода».