Ледовый лабиринт появился на Нижегородской ярмарке. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

Ледовый лабиринт появился на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород» с места событий.

Объект расположен перед павильоном №2 – тем самым, где летом был установлена композиция «Строители будущего». Попасть в лабиринт можно совершенно бесплатно, однако действует ограничение по количеству человек, которые могут одновременно находиться в его стенах.

Также недалеко от него находится ледовый фонтан – достаточно большая фигура изо льда, эффектно подсвеченная синим светом. Он расположен ближе в Главному ярмарочному дому.

Напомним, что Нижегородская ярмарка в этом году стала центром новогодний гуляний в Нижнем Новгороде. Здесь проходят основные события фестиваля «Столица России-2022». Ранее «Комсомолка» писала о том, какие интересные новогодние локации есть на ярмарке