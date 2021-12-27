Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 5:56

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 27 декабря

Отключения запланированы по пяти адресам
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Электричество и горячее водоснабжение временно отключат по нескольким адресам в двух районах Нижнего Новгорода 27 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Сормовском районе без света останутся жители дома №4 по улице Ногина. Электричества не будет в их квартирах с 9:00 до 16:00.

В Канавинском районе будет приостановлена подача горячей воды в домах № 31,32,33,34 по улице Акимова. Согласно информации, воды не будет с 10 до 16 часов.

В это время будут проводиться плановые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, на днях в Дальнеконстантиновском районе более 600 домов остались без отопления в тридцатиградусный мороз.