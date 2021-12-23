Свыше 600 домов осталось без отопления в 30-градусный мороз в Нижегородской области

Больше 600 домов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области осталось без отопления в 30-градусные морозы. Об этом жильцы ТСН "Серебряные ключи" заявили в соцсетях.

– У людей начинается паника! Замерзаем в своих домах! – пожаловались пользователи сегодня в восемь утра. – На улице -30, а у нас опять нет света. Свыше 600 частных домов, где вода и отопление зависят от света, сидят в темноте.

Жильцы утверждают, что коммунальные службы обещали наладить подачу электричества в 3:50. Отключили его вчера, 22 декабря, в районе 23 часов. Но обещанного замерзающие люди не дождались.

– Это уже третье отключение за последнюю неделю и каждое не менее 11 часов. Россети не дают внятного ответа: по какой причине? – сетуют жильцы "Серебряных ключей". – Уже не знаем, где искать помощи.

Затем информацию в публикации дополнили: электричество пообещали вернуть к 12 часам дня.

– В комнатах температура опустилась до +5. А у нас грудной малыш, – добавили жильцы.

На запрос "Комсомольской правды" в Россети ответили, что электроснабжение восстановили в 10:30 сегодня.

– Из-за резкого ухудшения погодных условий и аномально низкой температуры произошло технологическое нарушение в пролёте линии электропередач 10 кВт, которое стало причиной отключения в Дальнеконстантиновском районе, – прокомментировали в компании Россети.

Напомним, потепление до -15 градусов ожидается в Нижегородской области сегодня, 23 декабря.