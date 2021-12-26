Ограничение движения автобусов на трассе М-7 в Нижегородской области сняли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, с 22:00 Госавтоинспекция Нижегородской области сняла ограничения на движение автобусов на участке трассы М-7 «Волга».

- Движение будет восстановлено в полном объеме, сотрудники ГИБДД продолжат мониторинг дорожной обстановки, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что движение автобусов временно ограничили на участке трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Так, с 16:00 Госавтоинспекция Нижегородской области временно ограничила движение автобусов на участке от Нижнего Новгорода до границы с Республикой Чувашия - с 444 по 573 км.